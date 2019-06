Beteiligung an Firmen

Viernheim.. Der sogenannte Beteiligungsbericht liegt ab sofort vier Wochen lang im Rathaus (Zimmer 110) aus. Er gibt Auskunft darüber, an welchen privatrechtlichen Unternehmen die Stadt Viernheim mit mindestens 20 Prozent beteiligt ist. Einzusehen ist der Bericht auch über die städtische Internetseite viernheim.de. Im Rahmen der Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) im Jahre 2005 wurde auch der Paragraf 123a „Beteiligungsbericht und Offenlegung“ neu aufgenommen. Dieser verpflichtet die Kommunen, die Stadtverordnetenversammlung und die Öffentlichkeit jährlich über die Beteiligungen der Stadt an privatrechtlichen Unternehmen zu informieren. Der Bericht ist zudem von der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung zu behandeln.

Bei den beiden Eigenbetrieben sowie der Stadtwerke GmbH werden laut städtischer Presse- und Informationsstelle die jeweiligen Besetzungen der Betriebskommissionen beziehungsweise des Aufsichtsrats im Berichtsjahr aufgeführt. red

