Beteiligungsforum tagt am Samstag

Viernheim.Die nächste Sitzung des „Beteiligungsforum für Menschen mit Handicap“ findet am Samstag, 1. Dezember, um 9 Uhr im Volkshochschul-Saal des Bürgerhauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Rückblick auf die Aktivitäten 2018, Planung der Aktivitäten 2019 sowie Einbindung des Beteiligungsforums in die Arbeit des Planungsausschusses „Rathaussanierung“. Die Sitzung ist öffentlich. Alle Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Hermann Weidner, Sebastian Diether und Karin Furman-Villanueva bilden das Sprecherteam. Infos gibt es unter der Telefonnummer 06204/78 95 47, oder per E-Mail an handicap.forum. viernheim@gmail.com. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018