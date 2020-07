Betrüger stiehlt 32 000 Euro

Viernheim.Ein als Handwerker verkleideter Betrüger hat am Mittwochmorgen rund 32 000 Euro aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus im „östlichen Stadtbereich“. Der Unbekannte gab vor, dass die Wasserleitungen nicht in Ordnung seien und deren Qualität überprüft werden müsse. Hierzu forderte er die über 80-Jährige auf, Wasser in die Badewanne laufen zu lassen, während er und sein angeblicher Chef im Keller nach den Rohren schauen würden.

Geldversteck entdeckt

Nach 30 Minuten gab er vor, dass die Arbeiten abgeschlossen seien und die Frau die Wasserkosten in Höhe von etwa 170 Euro ersetzt bekomme. Hierfür wollte er einen 500-Euro-Schein gewechselt haben. Dabei beobachtete der Mann die Seniorin heimlich dabei, wie sie das Wechselgeld aus einer Geldkassette holte. Für eine angeblich„allerletzte Überprüfung“ beschäftige der Täter die Frau dann noch einmal in deren Badezimmer. Dabei reichten ihm wenige Minuten, um das Geld aus dem zuvor entdeckten Geldversteck zu nehmen. Der Diebstahl fiel der Seniorin laut Polizei erst später auf, als der falsche Handwerker schon wieder verschwunden war. Nach Angaben der Beamten war der Täter schlank, bis zu 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Baseball-Mütze. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 06252 / 70 60 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim melden. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020