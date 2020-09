Betrunkener zieht Messer

Viernheim.Wegen einer Zigarette hat ein Betrunkener am Mittwochabend zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprach der 28-jährige Viernheimer gegen 21 Uhr in der Walter-Gropius-Allee einen 17-Jährigen und 16-Jährigen. Er drohte, die beiden mit einem Messer zu verletzen, wenn sie ihm keine Zigarette geben würden. Die Jugendlichen ignorierten den 28-Jährigen zunächst. Dieser zog jedoch ein Springmesser aus einer Tasche und verfolgt die Jugendlichen bis zum Parkplatz eines Textilmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße. Dort nahm die inzwischen alarmierte Polizei den 28-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde Anzeige wegen versuchten Raubes erstattet. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der betrunkene Angreifer die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020