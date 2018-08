Anzeige

Sportvorstand Sascha Niebler und Cheftrainer Tony Seifert stellten anschließend die Ringer einzeln vor. Dabei gab es viele bekannte Gesichter zu sehen, die Fluktuation in den Teams hielt sich in Grenzen. Neu hinzu kam in der Klasse bis 57 und 61 Kilogramm im freien Stil Horst Lehr, der in diesem Jahr Deutscher Junioren- und Seniorenmeister wurde. In den schweren Gewichtsklassen treten die beiden polnischen Ringer Jakub Brylewski (Freistil) und Jacek Krajewski (griechisch-römisch) für den Stemm- und Ringclub an.

Die drei Neuzugänge konnten das SRC-Fest in Viernheim nicht besuchen, da sie an diesem Tag bei Lehrgängen ihrer jeweiligen Nationalmannschaften gefordert waren. Viel Applaus gab es für Sven Rauch, der sich noch einmal in der Klasse bis 86 Kilogramm (griechisch-römisch) beweisen möchte und hierfür in den Trainingseinheiten bereits großen Einsatz zeigt.

Die Verantwortlichen des SRC erinnerten nochmals an die Erfolge der vergangenen Monate und ehrten die daran beteiligten Athleten. Damit fand der offizielle Teil der Veranstaltung auch schon sein Ende. Für die SRC-Mitglieder war dies kein Grund aufzubrechen, schließlich gab es einmal mehr viel zu besprechen. Die bevorstehende Saison war dabei das vorherrschende Thema.

Den sportlichen Auftakt bildet der Heimkampf der ersten Mannschaft am Samstag, 8. September, 20 Uhr, gegen WKG Weitenau-Wieslet. Die Vorkämpfe in der Waldsporthalle bestreiten die SRC-Kids gegen die SVG Nieder-Liebersbach und die zweite Mannschaft gegen den SV Brötzingen.

