Über Gelnhausen, Wächtersbach und Birstein gelangte man nach guter Fahrt mit wunderschönen Ausblicken auf schöne Landschaft nach Herbstein in das Vogelsbergdorf, wo eine herzliche Begrüßung beim Wiedersehen mit dem Lorscher Geschäftsführer-Ehepaar Hubert und Uta Straub erfolgte. Nach dem Mittagessen stand eine Führung auch mit dem Tagesthema „Wasser“ im dorfeigenen Bibelpark auf dem Programm, welche von Hubert in der von ihm gewohnten Weise erfolgte. Der Besuch in Herbstein schloss mit einem zum Thema passenden Abschluss in der kleinen Kirche des Feriendorfes ab.

Die Rückfahrt durch die Vogelsberglandschaft verlief flott, und pünktlich war wieder Seligenstadt erreicht. Bei der anschließenden Altstadtführung durch Richard Fecher – beginnend an der Löffeltrinker-skulptur – zeigte sich dessen erstaunliche Kenntnis der Geschichte der Stadt. Er zeigte und erklärte der Reisegruppe schöne und beeindruckende Bereiche seiner Heimatstadt am Main, die auch für ihr Wahrzeichen, die Einhardsbasilika, bekannt ist. Sie ist ihren Patronen, den Heiligen Marcellinus und Petrus geweiht. Sehr schön besonders auch das Einhardhaus, an dessen Erker der Karl dem Großen zugeschriebene Satz „Selig sei die Stadt genannt, da ich meine Tochter Emma wiederfand“ zu finden ist. Aber auch weitere höchst beachtenswerte Kleinode in der Stadt ließ Richard Fecher nicht aus. Dieser Gang durch die Gassen und Plätze der Stadt und zum Mainufer machte Lust auf mehr.

Mit einem abschließenden Abendimbiss im außerhalb gelegenen Kolpinghaus konnte der erlebnisreiche Tag ausklingen, ehe es zurück nach Viernheim ging. red

