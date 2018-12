Bewegt ins neue Jahr

Viernheim.Zum Jahresstart bietet die Turnabteilung des TSV Amicitia erneut zwei Schnuppertage an. Unter dem Motto „Fit ins neue Jahr“ werden sieben verschiedene Bewegungsarten aus dem breiten Sportangebot des Vereins vorgestellt. Am Dienstag, 8. Januar, geht es um 17 Uhr mit einer Einheit für Kinder los. Übungsleiter Helmut Weishaar lädt zu „Hip Hop“ für Kids ein. Um 18 Uhr folgt Box-Kondition mit Maria Märtens. Melanie Düster gibt um 19 Uhr einen Einblick in die Inhalte des Rehasports, den die Turnabteilung im Jahr 2019 in ihr Portfolio aufnehmen wird.

Am Donnerstag, 10. Januar geht es mit dem zweiten Schnuppertag weiter. Wieder machen die Kinder den Auftakt, Tanja Haas freut sich um 17 Uhr auf viele Teilnehmer bei Zumba für Kids. Melanie Düster hat um 18 Uhr eine Yoga-Stunde vorbereitet.

Musik und Bewegung

Mit Musik und Bewegung geht es um 19 Uhr bei Helmut Weishaar und Zumba für Erwachsene weiter. „World Jumping Soft“ ist dann zum Abschluss um 20 Uhr angesagt. Kerstin Fleck und Katja Fleck zeigen das intensive Ausdauertraining auf dem Mini-Trampolin. Alle Schnupperangebote finden in der TSV-Halle (Lorscher Straße 84) statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich. Kursbeginn für das neue Semester ist der 14. Januar 2019, dann werden passende Sportformate für alle Altersklassen und Fitness-Level starten. Alle Angebote, von den Action Minis bis Zumba, werden auch auf der Homepage ganz ausführlich vorgestellt.

