Der olympische Geist weht auch in der Turnhalle der Schule. Lehrerin Regina Krauß hat aber eher Wintersportarten aufgebaut. Auf Teppichresten geht es stehend die Bank hinunter, die schräg an die Sprossenwand gelehnt wurde - und mit einem kleinen Sprung landen die Schüler wie die Skispringer auf der Matte. Nicht ganz so actionreich, aber genauso spaßig sind die Spiel-Projekte. Da werden Murmelbahnen aus Schuhkartons, Papierrollen und Strohhalmen gebastelt oder erste Kenntnisse im Skat erworben.

Neben den Lehrern haben sich auch Eltern bei der Projektwoche eingebracht. Sie helfen beim Projekt Turnen oder bieten Karate an oder sogar ein Zirkusprojekt. Heike Hofmann und Alexandra Koch üben mit den Erst- und Zweitklässlern kleine Kunststücke in Akrobatik und Jonglage. Ihre „Feuerbälle“ basteln sich die Schüler selbst - aus Stoff und knallbuntem Krepppapier sind sie ganz ungefährlich und sehen trotzdem toll aus, wenn sie kunstvoll durch die Luft geschlenkert werden. Was die Artisten in den Projekttagen gelernt haben, wird natürlich bei zwei Aufführungen gezeigt.

Die Projektwoche endet nämlich am morgigen Freitag mit einem großen Schulfest. Es beginnt um 15 Uhr mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier im Schulhof. Anschließend gibt es bis 18 Uhr Einblicke in die einzelnen Projekte. su

