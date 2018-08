Bewegungsangebote zum Ausprobieren

Viernheim.In Viernheim bewegt sich viel, auch in sportlicher Hinsicht. Als Sportstadt hat man sich über die Region hinaus in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und das nicht nur wegen der zahlreichen Großveranstaltungen.

Auch die Bürger kommen in den Genuss der von Vereinen und Institutionen angebotenen Möglichkeiten Sport zu treiben. Wie breit die Palette dabei ist, kann man sich am Sonntag, 2. September, beim neunten Familiensporttag im Familiensportpark anschauen oder am besten gleich mitmachen. Viele Vereine präsentieren sich dann einmal mehr mit ihren Aktivitäten.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm auf der Showbühne der Sparkasse Starkenburg bietet wieder eine tolle Mischung der verschiedensten Sportarten. Und auch die Mitmachangebote für groß und klein dürften wieder bei allen großen Anklang finden.

Der Eintritt und die Teilnahme sind wie immer kostenfrei. Für den Ersten Stadtrat Jens Bolze ist der Familiensportpark ein Juwel, was das Zusammenspiel über Generationen hinweg betrifft.

„Die Anlage hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die auch künftig fortgeführt wird. Hier bietet sich die Möglichkeit für Familien, gemeinsam in Bewegung zu kommen, denn es wird für jedes Alter etwas geboten“.

Der Familiensporttag sei eine gute Gelegenheit die eigenen Vorlieben zu testen. Ein Dank ging an die Organisatoren sowie die Helfer der beteiligten Vereine und natürlich auch an die Sponsoren, ohne deren Unterstützung solch ein Erlebnistag nicht möglich wäre.

Gruppen und Verein zeigen sich

„Der Viernheimer Sport zeigt sich auch diesmal wieder von seiner besten Seite. Wir sind froh, dass sich so viele Gruppen und Vereine präsentieren werden“, freut sich auch Projektleiter Jan Krasko über 35 Mitmachaktionen. Mehr als vier Stunden lang wird es auf der Showbühne Vorführungen zu sehen geben. Weil die Nachfrage deutlich gestiegen ist, wird im Garten des Skistadl sogar eine weitere Aktionsfläche aufgebaut. Auf viele Teilnehmer hofft die IG-Lauf als Organisator des Viernheimer Volkslaufs um 14 Uhr, der wieder für einen guten Zweck durchgeführt wird. Angeboten werde drei verschiedene Strecken bis hin zu einer zehn Kilometer Runde an.

Neu im Angebot ist ein Turnier auf der renovierten Minigolfanlage „Zum Sohnemann“ von Claus Eisenmann. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählt die Familienolympiade, bei der Papa, Mama und die Kinder acht Aufgaben bewältigen müssen.

Das Schubkarrenrennen oder der Frisbee-Zielwurfparcours, alle Spiele versprechen Spannung machen natürlich auch noch viel Spaß. „Am Ende warten auch diesmal wieder tolle Preis“, so Krasko. Tennis, Badminton, Baseball, Fußball, Volleyball, Tanzen, Slackline, der Langsamfahrradparcours, Rollschuhlauf, Kampfsport, da sollte jeder einigermaßen bewegliche Viernheimer etwas finden um sich zu betätigen und später vielleicht sogar einem Verein beizutreten.

Zwei neue Bodentrampoline

Auf eine Neuigkeit im Generationenbewegungsparcours wies Stephan Schneider, der Leiter des städtischen KFS-Büro hin. „Wir werden an diesem Tag zwei neue Bodentrampoline einweihen. Eines davon ist sogar mit dem Rollstuhl befahrbar. Schließlich wird die Barrierefreiheit auch im Sport immer mehr umgesetzt“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018