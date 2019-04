Bewerben bis 15. April

Viernheim.Noch bis zum Montag, 15. April, können sich Bürger für den freiwilligen Polizeidienst bewerben. Die freiwilligen Polizeihelfer gibt es seit dem Jahr 2006. In der Stadt werden sie insbesondere zur Unterstützung bei der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, der Überwachung des Straßenverkehrs, beim Streifen- und Ermittlungsdienst, bei der Sicherung und dem Schutz von Gebäuden und öffentlichen Anlagen sowie der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten im Gemarkungsbereich Viernheim eingesetzt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Neue ehrenamtliche Helfer zwischen 18 und 65 Jahren sind willkommen: Zur Ergänzung des bestehenden Teams werden weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Viernheim oder der unmittelbaren Umgebung gesucht.

Die Polizeihelfer, die in ihrer Freizeit bis zu 25 Stunden im Monat eingesetzt werden können, erhalten eine Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit kann sich bewerben, wer gesundheitlich in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen, einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen kann, die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht und nach der Gesamtpersönlichkeit geeignet erscheint, die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes zu erfüllen. red

