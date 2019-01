Bewerber stehen fest

Viernheim.Die Mitglieder des Wahlvorbereitungsausschusses haben die elf Bewerbungen für den Posten des Ersten Stadtrats am Donnerstagabend gesichtet. Dies teilte Jörn Ritterbusch (SPD) als Ausschussvorsitzender mit. Die Fraktionen können nun Kontakt zu den Bewerbern aufnehmen und ihnen ihre Fragen stellen. Der Wahlvorbereitungsausschuss tagt bei einer Sitzung am Donnerstag, 21. Februar. Dann soll den Mitgliedern eine Liste mit den Vorschlägen zur Wahl in der Stadtverordneten-Versammlung vorliegen.

Die Bewerber seien ausschließlich männlich und kämen aus dem gesamten Bundesgebiet, sagte Ritterbusch auf Nachfrage. Manche haben um Vertraulichkeit gebeten. Bekannt ist die Bewerbung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Bastian Kempf. Außerdem teilte Wolfram Theymann mit, dass er sich beworben habe. Der 52-Jährige sagte, er sei parteilos und arbeite als Unternehmensberater. Bis 2008 habe er mit Harald Hofmann das Institut für angewandte Betriebspädagogik geleitet. bur

