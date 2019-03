Bewerberliste ist nun kürzer

Viernheim.Vor der Wahl zum Ersten Stadtrat an diesem Freitag hat sich das Feld der Bewerber gelichtet. Favorit ist weiterhin CDU-Fraktionschef Bastian Kempf. Die SPD-Fraktion werde sich enthalten, damit bewusst nicht gegen ihn stimmen, heißt es in einer Erklärung. Kempf genießt auch starken Rückhalt bei UBV und FDP, was ihm auch ohne die Stimmen der Sozialdemokraten eine komfortable Mehrheit einbringen

