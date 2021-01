Das stark dezimierte Freizeitangebot in der Pandemie macht Entwicklungen möglich, mit denen wohl niemand gerechnet hätte. Dazu zählt auch: Die Menschen gehen wieder in die Natur. Dabei ist ihr Antrieb ganz unterschiedlicher Art. Die einen nutzen den Wald als letzte verbliebene Sportstätte, versuchen, sich als Läufer und Mountainbiker fit zu halten. Andere gehen dem Lagerkoller in den eigenen

...