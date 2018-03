BG steht auf Rang sechs

Anzeige

So bauten die Hausherren ihre Führung aus und lagen zur Halbzeit 36:28 vorne. Besonders Kapitän Sebastian Geister zeigte sich sehr gut aufgelegt und erzielte 18 Punkte, acht davon per Freiwurf – ohne Foul war er von seinen Gegnern kaum zu stoppen. Nach dem Seitenwechsel sorgten insbesondere Lukas Kreutzer und Fabio Wedel dafür, dass der Vorsprung weiter anstieg (54:40). Die BG ließ diesmal nichts mehr anbrennen und entschied auch das letzte Viertel für sich, so dass am Ende der klare 78:61-Sieg bejubelt werden konnte. „Ich bin sehr zufrieden und stolz auf die Jungs“, meinte Trainer Ralf Schäfer nach der Partie. „Sie haben alles umgesetzt, was ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe. Es war ein überzeugender Sieg mit einer tollen Teamleistung – gerade das freut mich sehr“, zog der Coach eine positive Bilanz.

BG Viernheim-Weinheim: Wedel (21 Punkte/2 Dreier), Kreutzer (18/2), Geister (18), Martin (8/1), Ceneli (5), Dörr (5/1), Barbu (3/1), v. Miltenburg. su

