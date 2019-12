Bilder aus vergangener Zeit

Viernheim.Das Heimatmuseum gibt im neuen Jahr wieder Einblicke in das Stadtbild Viernheims „aus vergangenen Tagen“. Für den Kalender wurden Bilder von 1900 bis in die 1970er Jahre ausgewählt. Jeder Monat erhielt eine eigene Tönung, so dass zwölf Kalenderblätter den Betrachter mit einem bunten Reigen durch das Jahr begleiten. Die Bilder und Texte wurden vom Stadtarchiv Viernheim in Kooperation mit dem Arbeitskreis Heimatgeschichte zusammengestellt. Der Kalender im DIN-A4-Format kann in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Rathausstraße 41a), im Teeladen ARTee (Rathausstraße 23) und sonntags im Museum zwischen 14 bis 17 Uhr für 13 Euro gekauft werden. red

