Bilder spiegeln vielfältige Interessen wider

Viernheim.„Unterwegssein war und ist Teil von Holger Heimanns Lebensauffassung. Dabei war er weder unstet noch ein Abenteurer. Ihn interessiert das Andere, die Orte und die Menschen, denen er begegnet. Und dieses vielseitige und tiefgreifende Interesse spiegelt sich in seinen Fotoarbeiten wider.“ Mit diesen Worten charakterisierte Giselher Buhl, ehemaliger Leiter des Europäischen Fotozentrums für junge Fotografie an der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS), den Fotokünstler Holger Heimann, dessen Werke bis Donnerstag, 6. Dezember, in der Schule zu sehen sind.

Früherer FFS-Lehrer

Die Ausstellung trägt den Titel „Unterwegs – Orte – Menschen – Ansichten“. Zusammengetragen hat Heimann, der bis 2003 selbst Deutschlehrer an der FFS war, rund 100 Aufnahmen, die bei seinen zahlreichen Reisen entstanden sind. Erblickte er ein ungewöhnliches Motiv, zückte er schnell seine handelsübliche Kompaktkamera und drückte ab.

Als Beispiel einer ungewöhnlichen Perspektive wies Schulleiter Markus Taube in seinen Begrüßungsworten auf das Bild „Über den Dächern von Lucca“ hin. Dabei blickt die Kamera quasi aus der Vogelperspektive auf einen schmalen Weg zwischen zwei Häusern. „Die Schatten, die im Vergleich zu den Fußgängern riesig erscheinen, der schmale Weg, kombiniert mit der Farbe der Ziegel aus Ton: Auf diese Idee muss man erst einmal kommen“, geriet Taube ins Schwärmen. Laut Tanja Eickmeier, der Leiterin des Fotozentrums, hätten die Schüler dem Künstler das größte Kompliment gemacht, indem sie ihm gesagt hätten: „Ihre Bilder erzählen ja richtige Geschichten.“

Wie vielseitig die Interessen Holger Heimanns sind, ist in seinen Bildern immer zu erkennen. Oft sind es stille Bilder, bei denen man beim genauen Hinschauen zum Nachdenken angeregt wird. Zunächst sieht der Betrachter das blaue Meer und im Vordergrund eine Möwe. Erst auf den zweiten Blick ist das halb gesunkene Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ an der italienischen Insel Giglio wahrzunehmen.

Es ist immer das Geheimnisvolle, das Heimann bei seinem Unterwegssein faszinierte. Dort, wo er gerade war, entdeckte er eine ganz eigene Welt: moderne Hafenanlagen, wild-romantische Küstenlandschaften im Norden Irlands oder Indios mit auf den Rücken gebundenen Babys auf einem steilen Bergpfad. Auch in der Porträt-Fotografie ist Heimann ein Meister. So belegte sein Bild der Leuchtturmwärterin Adventes von Ragens den ersten Platz bei dem Fotowettbewerb der BASF „Feierabend relaxed“. Der Betrachter spürt seine Empathie mit den abgelichteten Personen, er sei aber kein Voyeur, so Buhl in seiner Einführung. Vielmehr solle sich der Betrachter seine eigenen Gedanken machen.

Tanja Eickmeier und Holger Heimann standen seit längerem im engen Kontakt: „Holger hat mir immer wieder Bilder von seinen Reisen geschickt. Ich fand sie immer sehr originell und humorvoll. So kam ich auf die Idee, ihn zu einer Ausstellung in die Friedrich-Fröbel-Schule einzuladen.“ Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom argentinischen Pianisten Jorge Coll mit einer Milonga aus seinem Heimatland, mit dem Titel „As Time Goes By“ sowie „My Heart Will Go On“. kos

