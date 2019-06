viernheim.Geboren in der Region, aber früh nach Berlin gegangen, seien nun zwei „verlorene Söhne“ wieder zurückgekommen. So stellte Fritz Stier, Vorsitzender des Viernheimer Kunstvereins, die beiden Künstler Patrick Huber und Uwe Sennert anlässlich ihrer gemeinsamen Ausstellung „There is no place like home“ – es gibt keinen Ort wie zu Hause – im Kunsthaus vor.

Patrick Huber, 1959 in Mannheim geboren, studierte von 1984 bis 1991 „Freie Kunst“ an der Kunsthochschule Kassel und war von 1993 bis 1999 kuratorisches Vorstandsmitglied des Kasseler Kunstvereins. Von 1999 bis 2004 übernahm er die kuratorische Leitung der „2yk Galerie“ und wirkt seitdem auch als Herausgeber der Kunstzeitschrift „Copyright“. Zusammen mit Uwe Sennert und drei weiteren Künstlern teilt er sich ein gemeinsames Atelier in den Gerichtshöfen im Berliner Stadtteil Wedding. Uwe Sennert, Künstlername „Sennf“, wurde 1964 im Bielefelder Stadtteil Sennestadt geboren. Von 1983 bis 1990 studierte er an den Hochschulen für bildende Künste in Frankfurt und Hamburg. 1992 schloss sich ein Auslandsstudium in Wien an.

Unterschiedlicher könnten zwei Künstler nicht sein, betonte Fritz Stier bei der Begrüßung der zahlreichen Besucher zur Vernissage. Stier bezeichnete Patrick Huber als „unverbesserlichen Romantiker“. Huber fertigt mittels Klebestreifen überdimensionale Zeichnungen, die sich auf Wänden und über Fensterscheiben hinweg winden. Sie muten zerbrechlich an und erscheinen fast wie bildgewordene Poesie.

Bei seinen Landschaftsbildern beschritt er allerdings wieder den klassischen Weg des Tafelbildes. „Kunst hat für mich extrem viel mit Ästhetik zu tun“, sagte Patrick Huber. Allerdings hat er sich auch ein gewisses Maß an Subversivität bewahrt, da er in seinen Werken persönliche Erlebnisse versteckt dargestellt hat. Im Gegensatz dazu trifft der Betrachter in dieser außergewöhnlichen Ausstellung auf Figuren, Materialmontagen, Acrylzeichnungen, Fotoübermalungen, Retuschen und Textfragmente von Sennert. Farbenfrohe Objekte, die sich provokativ in die lyrischen Wandarbeiten Hubers einmischen und diese konfrontieren. Die sich einerseits sensibel anschmiegen, andererseits aber auch stören wollen und in Frage stellen. Die Anlehnung Sennerts an die Kunstrichtung des Neo-Dadaismus ist unverkennbar.

Farbenfrohe Punsch-Torte

Wie schon die Neo-Dadaisten in den 50er und 60er Jahren versucht Sennert, das Alltagsverhalten mit Hilfe der Kunst zu relativieren und die Wirklichkeitsroutine aufzubrechen. Ein Beispiel ist der 1996 von ihm erfundene „Senncake“ – ein Bild zum Thema Essen, das als Verdauungshilfe für seine Bilder und Geschichten dienen solle. Diesmal wurde die rot-blau-braun-gelbe Punsch-Torte vom Viernheimer Café Rall gebacken. Erstmals hat Uwe Sennert den „Senncake“ mit einer „Senn-Wunder-Bar“ kombiniert, an der Wein, Sekt, Bier, Wasser oder Orangensaft von drei Schülerinnen der Friedrich-Fröbel-Schule ausgeschenkt wurden.

Die Ausstellung wurde nicht durch einen Vortrag eines Kunsthistorikers, sondern durch eine Performance eröffnet: Während Uwe Sennert selbst kreierte hintersinnige Texte zu Themen wie „Form und Seele“, dem „total normierten Leser“ oder „Macht“ rezitierte, wurde er von Werner Degreif mit Trompetenstößen und Gesang in Kunstsprachen begleitet.

Die Ausstellung „There is no place like home“ von Patrick Huber und Uwe Sennert ist noch bis zum 29. Juni im Kunsthaus zu sehen.

