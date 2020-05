„Bill Gates kontrolliert die Regierung“

Viernheim.Aussagen wie „Finger weg von meinem Körper, keine Zwangsimpfung“, „Nein! zum Bürgermaulkorb“ oder „Gib Gates keine Chance“ waren am Wochenende bei einer Demonstration auf dem Apostelplatz auf verschiedenen Plakaten zu lesen. In seiner Einladung dazu hatte der Viernheimer Arzt Manfred van Treek sich an „Querdenker“, Freunde und Patienten gerichtet. Protestiert werden sollte „gegen Impfzwang und Einschränkung unserer Grundrechte“. Wie auch in Videos zu sehen ist, die Teilnehmer auf der Plattform Youtube veröffentlichten, kritisierte van Treek bei der Demonstration unter anderem Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen und die Maskenpflicht. Scharf ging er die Bundesregierung an und verwendete dazu auch Verschwörungstheorien.

Bilder aus Italien

Auf die Veranstaltung angesprochen betont Bürgermeister Matthias Baaß, dass es ein Grundrecht sei, zu demonstrieren. Er erklärt aber auch: „Mit meinem Amtseid habe ich geschworen, den Bürgern dieser Stadt zu dienen und Schaden von den Menschen abzuwenden. Genau so ist es bei allen anderen Menschen in Ämtern mit politischer Verantwortung.“ Als Beispiel nennt Baaß die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten. Weiterhin wäre es „geradezu unverantwortlich, wenn diese Amtspersonen nicht versucht hätten, den Schaden, den jeder aus Italien vor Augen geführt bekommen hat, abzuwenden. Und da sich der Virus nun einmal über menschliche Kontakte ausbreitet, musste alles getan werden, um diese Kontakte zu reduzieren.“ Das sei sehr erfolgreich gewesen, „die italienischen Bilder sind uns erspart geblieben, zumindest bis jetzt.“

Das Handeln der Politiker sei „sehr verantwortungsvoll“ gewesen. „Man stelle sich vor, diese Kontaktreduzierungen hätte es nicht gegeben. Die Bilder in unserer Stadt wären ganz andere, sehr viele Tote gerade auch unter den Älteren.“ Ihm persönlich gebe es im Moment sogar zu viele Lockerungen, so Bürgermeister Baaß.

Bei der Demonstration sagte van Treek unter anderem, es bestehe „ein System der Ungleichheit zwischen der politischen Klasse und den kontrollierten und gesteuerten Massen“. Durch die Art der Berichterstattung über das Coronavirus in den konventionellen Medien hätten „die Herrschenden leichtes Spiel, mit den Massen zu machen, was sie wollen“. Ein Ziel von Weltgesundheitsorganisation und Regierungen sei es, „uns zu einer beherrschbaren Viehherde zu machen“. Gesteuert würden diese Institutionen von Microsoft-Gründer Bill Gates, der auch Computer in Privathaushalten und Arztpraxen kontrolliere. Zudem solle die Weltbevölkerung mithilfe einer geplanten Impfpflicht auf ein Zehntel ihrer jetzigen Größe dezimiert werden.

Auch weitere Teilnehmer meldeten sich mit oft abstrusen Thesen zu Wort. Ein Mann mit rotem Kapuzenpullover berichtete, er habe gehört, der Bundestag errichte einen „Schutzwall“ um sich herum. Er sprach von einem „satanistischen System“. Andere verwiesen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen auf das Dritte Reich und weitere Diktaturen. In Wortbeiträgen und auf Plakaten wurden unter anderem Mahatma Gandhi und Sophie Scholl zitiert. Sowohl bei van Treek als auch bei anderen Rednern waren immer wieder Zustimmungsrufe aus dem Publikum zu hören.

Etwas Protest gab es, als eine Organisatorin die Teilnehmer darum bat, wie von der Stadt vorgegeben, Abstand zueinander zu halten und Masken zu tragen. Generell habe es aber keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, berichtet ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. „Geschätzt“ hätten etwa 70 Personen an der Demonstration teilgenommen. (mit JR)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.05.2020