Viernheim.. Einen Seminartag unter dem Titel „Biographisches Schreiben“ bietet das Familienbildungswerk am Samstag, 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr, an. Laut FBW sollen die Teilnehmer dabei schreibend Einkehr halten, sich besinnen, aus dem „Hamsterrad“ des Alltags heraustreten und sich selbst auf die Spur kommen. Auf dem Programm stehen Wahrnehmungs- und Meditationsübungen, die den Schreibfluss fördern sollen. Anschließend besteht die Möglichkeit, aus den Texten vorzulesen und sich darüber auszutauschen. Die Leitung übernimmt Stefan Gad. Die Gebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW bis Donnerstag, 17. Oktober, unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019