Bis ins hohe Alter lernen

Viernheim.. „Sie gehen in den Keller und wissen unten nicht mehr, was Sie holen sollten. Oder Sie treffen ein bekanntes Gesicht auf der Straße, und der Name will Ihnen nicht einfallen.“ Solche Situationen, die Anke Winkler und Waltraud Bugert beschreiben, kennen die Senioren. Zustimmend nicken sie.

Beim Nachmittag der TSV-Amicitia-Turnsenioren sind die beiden Gedächtnistrainerinnen zu Gast und stellen den Damen und Herren vor, wie man Konzentration, Fantasie oder logisches Denken trainieren kann. „Man kann im Alter sogar noch viel Neues lernen“, betont Waltraud Bugert. Für die Senioren haben sie einige Übungen dabei, der Denksport ist eine willkommene Abwechslung zum üblichen Sportbetrieb.

Die Übungsleiter Waltraud Metzner und Jochen Roth haben beim gemütlichen Nachmittag der Seniorengruppe aber nicht nur für Kaffee und Kuchen gesorgt, sondern eben auch für neue Informationen. Neben den Gedächtnistrainerinnen ist Hans Scholl zu Gast, der den Verein „Brücke“ und sein Angebot der gegenseitigen Hilfe vorstellt. su

