Bittere Niederlage

Viernheim.. Ümit Erdem, Trainer des Mannheimer A-Ligisten SG Viernheim, hatte sich die Wintervorbereitung sicher anders vorgestellt. Sowohl beim Training als auch in den Testspielen herrschte Personalmangel. Entsprechend negativ fielen die Ergebnisse aus. So gab es am Sonntag beim B-Ligisten SC Blumenau eine 2:4-Niederlage, die weiter am Selbstvertrauen der Südhessen genagt haben dürfte.

Eingespielt sind die Orangenen also noch lange nicht. Dabei steht in zwei Wochen das erste Pflichtspiel im neuen Jahr an, wenn es zum Spitzenteam der SKV Sandhofen geht. Bis dahin sind keine weiteren Tests vereinbart.

Feldspieler im Tor

Auf der Blumenau mussten die Viernheimer erneut improvisieren, denn im Tor stand diesmal ein Feldspieler. Aber auch die restliche Deckung entsprach nicht den Vorstellungen des Übungsleiters. Trotzdem gelang in der ersten Halbzeit der Führungstreffer, den Omar Sabara in der 18. Minute erzielte.

Nach dem Seitenwechsel nahmen aber dann die Hausherren das Heft in die Hand und drehten die Partie durch Eugen Dolinskij (48.), den Doppelschlag von Allan Bartodziej (55./61.) und den Treffer von Krzyztof Paulus (77.) zu einer 4:1-Führung. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Sabara (88.) mit seinem zweiten Tor noch für etwas Ergebniskosmetik. In der sehr hart geführten Partie kassierten beide Team jeweils vier Gelbe Karten. JR

