Bittere Niederlage kurz vor Schluss

Viernheim.Nach großer Aufholjagd haben sich die Handballdamen des TSV Amicitia mit 24:25 der HG Oftersheim/Schwetzingen geschlagen geben müssen. Damit beenden die Viernheimerinnen die Saison 2018/19 mit einer Niederlage.

Das eigentlich letzte Rundenspiel bei der HG Königshofen/Sachsenflur, das für den 27. April terminiert war, wurde nämlich abgesetzt. Während der gesamten Begegnung in der Rudolf-Harbig-Halle lagen die Viernheimerinnen nie in Führung und hätten beinahe noch zumindest einen Punkt eingefahren. Die HG Oftersheim/Schwetzingen erzielte mit ihrem ersten Angriff das 0:1. Die Viernheimerinnen taten sich schwer und schafften erst in der sechsten Spielminute den 1:2-Anschluss durch Steffi Dietrich. Julia Fischer konnte das 2:3 besorgen, doch der Angriffsmotor stockte. Nach zwölf Spielminuten stand es 3:6. Erst ein Doppelschlag von Vivienne König und Lisa Stein brachte die Viernheimerinnen wieder in Schlagdistanz (6:7).

Dem Gegner ermöglichte die Mannschaft von Matthias Kolander zwei einfache Tore zum 6:9. Danach wurden die Südhessinnen durch eine Disqualifikation gegen König geschwächt. Den Siebenmeter verwertete die HG zum 7:11. Nach dem Wechsel erwischte Oftersheim/Schwetzingen den besseren Start und warf einen Fünf-Tore-Vorsprung zum 10:15 heraus. Beim 12:18 lagen die Gastgeberinnen mit sechs Toren im Hintertreffen. In den letzten 17 Spielminuten steigerten sich die Viernheimerinnen noch einmal. Angefangen bei Vanessa Reinhard, die nur noch fünf Gegentore zuließ, machten es die Feldspielerinnen nun besser und trafen noch zehnmal. Tamara Mohr erzielte 40 Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer zum 24:25. Den nächsten Angriff überstand das Team ohne Gegentreffer und hatte nun noch wenige Sekunden für den Ausgleich. Der direkte Freiwurf ging aber daneben.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Beatrice Leuthner, Steffi Dietrich (10/3), Julia Fischer (4/1), Lisa Stein (4), Lara Günther (2), Vivienne König (2), Franziska Matthias (1), Lena Schaal, Tamara Mohr (2) und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019