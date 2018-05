Anzeige

Viernheim.Mit „Musik der Romantik“ faszinierten evangelische Kantorei und Streicherensemble das Publikum in der voll besetzten Auferstehungskirche. Darüber hinaus trugen Organistin Maria Mokhova, Tenor Martin Steffan und Harfenistin Freya Petrich zu dem besonderen Konzerterlebnis bei. Das Streicherensemble wurde für den Auftritt durch Bläser und Pauken verstärkt. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Martin Stein.

Im Mittelpunkt des anspruchsvollen Programms stand das große Orgelkonzert Nr. 2 in g-moll op. 177 von Josef Gabriel Rheinberger (1839 -1901). Die große Besetzung mit Orgel, zwei Hörnern, zwei Trompeten, Pauken und Streichern unterstreicht die Bedeutung dieser Komposition, die bei dem Konzert in drei Abschnitten zu hören war. Schon der mächtige Auftakt mit gewaltigen Akkorden der Bläser und der effektvolle Wechsel zu den Streichern betonte die sakrale Botschaft. Der zweite Teil war geprägt von stiller Andacht und einem ergreifenden Solo Maria Mokhovas an der Orgel. Im dritten Abschnitt erreicht die Komposition Rheinbergers sinfonisches Format.

Bei einem Konzert mit Musik der Romantik darf César Franck (1822-1890) nicht fehlen. Die Motette „Quae est ista“ stellt eine musikalische Marienverehrung dar, mit strahlender Stimme vorgetragen wurde sie von Martin Steffan. Diesen Glanz unterstrich auch das Orchester. Einen tiefen Eindruck bei den Zuhörern hinterließ das „Vater unser“ von Leos Janacék (1854-1928).