Aber spätestens bei den Zugaben mit „Fresh“, „What’s Going On“ und dem abschließenden „Get Lucky“ zeigte sich, dass das nicht notwendig war, denn da wurde schon fleißig mitgesungen und getanzt. Zuvor waren Hits wie „Price Tag“, „Bleeding In Love“, „Hold Back The River“, „Lovely Day“, „Proud Mary“, „Englishman In New York“, „Mercy“, „Valerie“, „Kiss“. „Could You Be Loved“, „Sex On Fire“ und „Ain’t Nobody“ lautstark beklatscht worden.

Schon am morgigen Sonntag um 19 Uhr geht es an gleicher Stelle weiter. Dann wird Garden of Delight (G.O.D.) für den nächsten Höhepunkt sorgen.

Celtic Rock und Pirate Folk nennen die Jungs um Bandleader Michael M. Jung und Teufelsgeiger Dominik Roesch ihre Musik, die immer wieder für beste Stimmung sorgt.

Die mehrfach national und international preisgekrönte Formation feiert gerade ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Bei Garden of Delights erwartet die Zuschauer Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs und eine atemberaubende Liveshow.

