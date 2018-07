Bläß und Freunde liefern tolle Show ab

Anzeige

Zwischendurch, auch gemeinsam mit den anderen Sängern, brachte Iness Voca bei ihrem Premierenauftritt in Viernheim ihre Qualitäten zu Gehör.

Abgerundet wurden Gesangseinlagen von Frank Brenner und Kai Ibkendanz. Besonders der junge Ibkendanz sang sich schnell in die Herzen der Coyote-Besucher. Bei den meisten Liedern konnten die Zuhörer mitsingen, handelte es sich doch ausnahmslos um bekannte Stücke und Klassiker.

Zuhörer stimmen mit ein

„Englishman In New York“, „Hold Back The River“, „Looked Out Of Love“, „Chöre“, „Shape Of You“, „Rolling In The Deep“, „Price Tag“ „Kiss“, „Crazy“, „Superstition“, „Like The Way I Do“ oder „Sex On Fire“, stets zeigten sich viele Gäste textsicher. Auch bei der Zugabe „Chasing Cars“ von Snow Patrol wurde noch einmal kräftig mit eingestimmt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018