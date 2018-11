Blau-Grüne diesmal in ungewohnter Favoritenrolle

Viernheim.Die Viernheimer Kreisligafußballer befinden sich weiter auf dem Weg nach oben. Nach mehreren unglücklich verlaufenen Spielen mit Gegentreffern in den Schlussminuten war zuletzt das Glück auf der Seite der Südhessen. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden stellen neben Spitzenreiter Srbija Mannheim die Mannschaft der Stunde und gehen als Favorit in das Auswärtsspiel am Sonntag (14.15 Uhr) beim Schlusslicht 1. FC Turanspor.

Dabei sollten sich die Blau-Grünen aber an das Hinspiel erinnern. Beim Saisonauftakt mussten sie nämlich nach einer Zwei-Tore-Führung (zweimal Laurenz Baaß) und trotz Überzahl in der zweiten Halbzeit lange um den 2:1-Heimsieg zittern. Mittlerweile hat sich das Team von Trainer Uwe Beck aber stabilisiert und lässt sich auch von Rückständen wie dem 0:2 gegen Enosis Mannheim nicht aus dem Konzept bringen. Beim 1:0-Sieg in Wallstadt kam dann aber auch viel Glück dazu.

Turanspor hat am vergangenen Wochenende mit dem 5:4-Erfolg über den VfB Gartenstadt den zweiten Saisonsieg gefeiert. Trotzdem ist er weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter. Offiziell gab es bereits einen Trainerwechsel. Für Nedim Özbek stand mit Hüseyin Calhanoglu, Vater des Mailand-Profis Hakan Calhanoglu, ein prominenter Name an der Seitenlinie. Zuletzt war Aktas Coscun für die Mannschaft verantwortlich.

Spiel auf Kunstrasen in Rheinau

Mit erst zwei Siegen stehen die Mannheimer auf dem letzten Platz, werden die rote Laterne bei sieben Zählern Rückstand zum Vorletzten so schnell auch nicht abgeben. Zum rettenden Ufer sind es sogar schon neun Punkte. Deshalb ist das Spiel am Sonntag vielleicht schon die letzte Chance, um im Abstiegskampf neuen Mut zu schöpfen.

Der TSV Amicitia hat zuletzt 16 von 18 möglichen Punkten geholt und sich damit deutlich aus dem Tabellenkeller entfernt. In der letzten Partie des Jahres, es ist übrigens das erste Spiel der Rückrunde, soll die Serie fortgesetzt werden. „So gesehen kommt uns die Winter nicht gelegen. Andererseits haben die verletzten Spieler bis zum März Zeit ihre teils gravierenden Blessuren auszukurieren“, gibt sich Beck zwiespältig. Bei Turanspor Mannheim – das Spiel findet übrigens auf dem Kunstrasen der TSG Rheinau statt – müssen die Viernheimer den Ausfall von Florian Lammer beklagen: Der junge Innenverteidiger musste in Wallstadt mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. JR

