Blau-Grüne im Kreispokal-Finale

Viernheim.„Finale oho, Finale ohohoho“, hallt es auf den Fußballplätzen, wenn eine Mannschaft das Pokalendspiel erreicht hat. Das hat nun auch Kreisligist TSV Amicitia Viernheim geschafft, die junge Truppe von Trainer Uwe Beck war nach dem hart umkämpften 2:1-Sieg bei der Reserve des VfR Mannheim aber zu müde, um spontan in Jubel auszubrechen. Statt zu feiern sanken die meisten Spieler erschöpft auf den Kunstrasen.

Wie schon beim Punktspiel in Rheinau zeigten die Südhessen zwei unterschiedliche Halbzeiten. Vor dem Seitenwechsel hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz, die deutlich besseren Torchancen waren aber auf Seiten der Gäste. Einmal mehr wurden die Möglichkeiten aber leichtfertig vergeben. Die Rasenspieler hatten nur eine nennenswerte Möglichkeit, die aber von Torhüter Tim Kahnert vereitelt wurde. Auf der Gegenseite musste sich dagegen VfR-Keeper Nico Umscheid mehrfach beweisen. Beim 0:1 war er aber machtlos, denn als sein Abwehrspieler Stefanos Sidiropoulos patzte, musste Timo Endres den Ball nur noch ins leere Tor schießen. Da waren erst neun Minuten gespielt.

Viernheimer Konter

Mannheim drängte auf den Ausgleich, Viernheim konterte, und das sehr gut. Einzig der Abschluss ließ zu wünschen übrig. In der 35. Minute folgte dann doch das 0:2 durch Timo Bauer. Nach einem abgewehrten Eckball brachte René Helbig das Leder sofort wieder zurück in den Strafraum, wo der Innenverteidiger nicht im Abseits stand und sicher vollendete.

Zur Pause brachte VfR-Coach Giuliano Tondo gleich drei frische Offensivkräfte, fortan belagerten die Hausherren das Viernheimer Gehäuse. Aber auch die Angreifer der Gastgeber hatten kein Schussglück oder scheiterten an der vielbeinigen Deckung der Blau-Grünen. Dabei hatte der eingewechselte Kajally Njie früh den Anschlusstreffer erzielt, und es blieb noch genügend Zeit um auszugleichen. Hatte der TSV Amicitia vor dem Seitenwechsel noch Konter am Fließband produziert, ließen diese Nadelstiche im zweiten Abschnitt nach. Trotzdem gab es noch mehrfach die Chance für das Viernheimer Team, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Doch weder Endres, Timothy Wellenreuther oder Daniel Jakob schafften es, ein weiteres Tor zu erzielen.

Das Finale des Kreispokals findet am Samstag, 20. April, in Schriesheim statt. Der Gegner der Blau-Grünen wird heute in der Partie zwischen der TSG Rheinau und Germania Friedrichsfeld ermittelt. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019