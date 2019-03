Blau-Grüne in Favoritenrolle

Viernheim.Beim Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim läuft es derzeit wie geschmiert. Die Blau-Grünen sind seit neun Punktspielen ungeschlagen und haben am Donnerstagabend durch den 2:1-Erfolg beim A-Ligisten VfR Mannheim 2 das Finale im Kreispokal erreicht. Deshalb sind sie am morgigen Sonntag um 15 Uhr vor eigenem Publikum gegen den SC 08 Reilingen die Favoriten.

Das Team von Trainer Uwe Beck holte in der Kreisliga Mannheim zuletzt mit sieben Siegen und zwei Unentschieden stolze 23 Punkte. Damit sind die Südhessen von einem Abstiegsplatz mit Sieben-Meilen-Stiefeln in Richtung Tabellenspitze geklettert. Derzeit stehen die Blau-Grünen auf Rang acht. Diesen Weg möchte die junge Mannschaft trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle gerne fortsetzen. Ziel ist ein Platz unter den besten Fünf, der nur noch zwei Zähler entfernt ist. Im Hinspiel waren die Viernheimer lange Zeit das bessere Team, führten verdient mit 1:0, nutzten danach allerdings ihre zahlreichen Torchancen nicht. Am Ende siegten die kampfstarken Reilinger mit 3:1. Beide Teams hatten sich zuvor schon im Kreispokal gegenüber gestanden, hier schaffte der TSV Amicitia einen 7:0-Erfolg.

Die morgigen Gäste haben mit Siegen bei der TSG Weinheim 2 (2:1) und gegen den VfB Gartenstadt 2 (5:3) ebenfalls einen optimalen Start ins neue Jahr hingelegt und sich mit jetzt 23 Zählern deutlich von der Abstiegszone entfernt. Ein Erfolg, an dem Spielertrainer und „Torschütze vom Dienst“ Patrick Rittmaier großen Anteil hat. Er hat es in 17 Spielen schon auf 16 Treffer gebracht hat, Die Viernheimer werden sich in der Abwehr also ganz besonders um den torgefährlichen Angreifer kümmern müssen. JR

