viernheim.In der dritten Runde des badischen Verbandspokals kam für den Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim das Aus. Die Niederlage war nicht unerwartet, hatten es die Blau-Grünen doch mit dem baden-württembergischen Oberligisten 1. CfR Pforzheim zu tun. Am Ende siegten die Goldstädter verdient mit 4:0. Die Hausherren zeigten bei der Begegnung aber eine engagierte Leistung.

In der ersten Halbzeit sahen die gut 200 Besucher im stark aufgeheizten Waldstadion Einbahnstraßenfußball. Das Geschehen fand fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber statt, während Pforzheims Torhüter Manuel Salz geruhsame 45 Minuten verbrachte. Dessen Tor geriet vor der Pause nicht einmal ernsthaft in Gefahr.

Viel Arbeit für den Torwart

Ganz anders dagegen der Arbeitstag von Viernheims Keeper Tim Kahnert, der viel zu tun hatte und sein Team mehrfach vor einem Rückstand bewahrte. Allerdings war auch er machtlos, als Tim Oman in der 19. Minute an der Strafraumgrenze unbedrängt Maß nehmen konnte und platziert das 0:1 markierte. Das 0:2 in der 32. Minute durch den Kopfballtreffer von Sadik Yilmaz bedeutete dann schon die Vorentscheidung.