Blau-Grüne stehen unter Druck

Viernheim.Mit Druck umzugehen, das gelingt auch vielen Fußballmannschaften in der Bundesliga nicht immer. Vor das gleiche Problem sind aber auch viele Amateurteams gestellt, so wie der Mannheimer Kreisligist TSV Amicitia Viernheim. Die Blau-Grünen erwarten am morgigen Sonntag, 15 Uhr, im heimischen Waldstadion die zweite Garnitur des Landesligisten Spvgg 06 Ketsch und müssen diese Partie unbedingt gewinnen, um sich dem rettenden Ufer anzunähern. Zudem sind die Gäste ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, weshalb ein Sieg fast noch mehr wert wäre als nur drei Punkte.

Um erfolgreich zu sein, muss das Team von Trainer Uwe Beck aber eine konstant gute Leistung bis zum Abpfiff abliefern. Zuletzt gab es in Gartenstadt und in Leutershausen zwar viel Lob von gegnerischer Seite, unterm Strich sprang aber nur ein Zähler heraus. In beiden Partien wurden in den Schlussminuten noch wichtige Punkte hergeschenkt.

Nachdem die Südhessen zuletzt immer wieder auf verletzte Stammspieler verzichten mussten, fehlen diesmal mit Andreas Tatzel und Arber Ramosaj zwei weitere Akteure, die am vergangenen Wochenende jeweils mit Gelb-Rot vom Platz geflogen sind und deshalb ein Spiel Sperre absitzen müssen. Beide Hinausstellungen waren völlig unnötig. Ramosaj sah wegen Meckerns sogar nach dem Schlusspfiff noch Gelb-Rot, nachdem der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit schon die Gelbe Karte gezückt hatte, weil der Spieler ohne Schienbeinschützer aufgelaufen war.

Viernheimer Sieg im Pokalspiel

Die Ketscher Reserve ist frisch in die Kreisliga aufgestiegen und hat sich dort bisher recht achtbar geschlagen. Der Neuling hat nach neun Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto, doppelt so viele wie die Viernheimer. Damit liegt das Team aus der Enderle-Gemeinde am Ende des Mittelfelds auf Platz elf der Tabelle. Trainer Johann Strunk leistet also erfolgreiche Arbeit. Beide Teams standen sich übrigens vor Rundenbeginn schon im Kreispokal gegenüber. Damals siegten die Viernheimer in Ketsch mit 5:3. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018