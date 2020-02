Blau-Grüne streben Revanche an

Viernheim.Die Handball-Herren wollen ihre Siegesserie fortsetzen und sich außerdem bei der SG Pforzheim/Eutingen 2 für die Hinrundenniederlage revanchieren. Das Badenliga-Spiel am Samstag, 19.30 Uhr, steht im Mittelpunkt des Heimspielwochenendes in der AvH-Sporthalle. Die Badenliga-Herren haben in der kurzen Fastnachtspause den Fokus auf den nächsten Gegner gerichtet. In der Vorrunde mussten die Viernheimer mit einer Niederlage die Heimreise antreten, damals war es die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Zwischenzeitlich präsentieren sich die Blau-Grünen aber als funktionierende Einheit, die zudem noch erfolgreich spielt. Mit ihrer Siegesserie hat sich das Team bis auf den vierten Tabellenplatz verbessern können. Bei einem Heimerfolg in der AvH-Sporthalle ist, bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz, sogar Rang zwei erreichbar.

Stärken des Gegners analysiert

Die SG Pforzheim/Eutingen liegt derzeit auf Platz elf. Der Gegner aus der Goldstadt darf aber auf keinen Fall an diesem Tabellenplatz gemessen werden. Weil immer wieder Talente der Bundesliga-A-Jugend oder Akteure aus der ersten Mannschaft, immerhin Tabellenführer der Oberliga und allesamt technisch sehr gut ausgebildet, eingesetzt werden, kann man auf einen starken Gegner treffen. Auch wenn man nicht weiß, mit welchem Kader die SG anreisen wird, haben Viernheims Trainer ihre Spieler akribisch vorbereitet und die Stärken und Schwächen des Gegners in intensiven Videoanalysen herausgearbeitet, damit die Revanche gelingt und die Punkte in Viernheim bleiben. Im Vergleich zum Sieg in Heddesheim ist der Kader des TSV Amicitia unverändert – Hubert und van Marwick sind weiterhin verletzt, Pal Megyeri fehlt berufsbedingt.

Vor den Badenliga-Herren spielen um 17.15 Uhr die Herren 2. Sie haben den Tabellennachbarn SKV Sandhofen zu Gast und würden sich mit einem Heimsieg weiter absetzen. Am Sonntag sind zwei Jugendspiele angesetzt. Die männliche B-Jugend trifft um 15.45 Uhr auf die SG Vogelstang/Käfertal, um 18 Uhr folgt das Spiel der A-Jugend gegen die SG Horan. Auswärts am Ball ist die D-Jugend, die um 11.30 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach zugange ist. su

