Blau-Grüne verlieren 0:6

Ladenburg/Schriesheim.Für die Kicker und die Trainer der SG Viernheim war es ein angenehmes Wochenende. Am Samstag vermeldete nämlich Gastgeber LSV Ladenburg, dass er aufgrund mehrerer kranker Spieler nicht antreten könne. So bekamen die Orangenen den Sieg zugesprochen, kassierten drei Punkte für das immer noch magere Konto und konnten den verregneten Sonntag gemütlich zuhause verbringen. Für die zweite Garnitur des TSV Amicitia Viernheim gab es in Schriesheim wie erwartet nichts zu erben, die Bergsträßer unterstrichen ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz.

Schriesh.– TSV Amic. II 6:0 (2:0)

Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia konnte beim SV Schriesheim nichts reißen und kassierte eine deftige Niederlage. Bis zur Pause hielten die Südhessen die Partie mit einem 0:2-Rückstand noch offen, mussten sich dann aber dem starken Offensivspiel der Hausherren beugen. Eine halbe Stunde lang hielten sich die Blau-Grünen den Gegner vom Leib, dann knackte Matthias Niermann mit seinem Treffer zum 1:0 die gegnerische Defensive. Fünf Minuten später sorgte erneut Niermann für den 2:0-Halbzeitstand und die Vorentscheidung. Dabei hatte das Team von Trainer Karsten Welle vor der Pause durchaus Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen.

Kurz nach dem Wiederanpfiff fiel dann schon das 3:0, als Osman Abravci erfolgreich war (49.). Die Viernheimer konnten sich gegen druckvolle Gastgeber nur selten befreien und waren mehr darauf bedacht, die Niederlage in Grenzen zu halten. Was nicht gelang, denn Jonas Mildenberger (60.), Alexander Seib (64.) und Dominik Buhl (78.) machten das halbe Dutzend voll. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018