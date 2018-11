Blau-Grüne vor hoher Auswärtshürde

Viernheim.13 Punkte aus den letzten fünf Spielen: Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat nach einem schwachen Saisonstart einen tollen Zwischenspurt hingelegt und ist von einem Abstiegsplatz ins Mittelfeld der Tabelle nach oben geklettert. Am morgigen Sonntag (14.45 Uhr) wartet mit der Spvgg. Wallstadt allerdings eine hohe Auswärtshürde.

Die Mannheimer galten vor Rundenbeginn als Meisterschaftsfavorit, konnten diese Vorschusslorbeeren bisher aber nicht bestätigen. Zu unbeständig waren die Vorstellungen, weshalb es nur zu sieben Siegen und drei Unentschieden reichte. Aktuell steht Wallstadt auf Platz fünf und hat schon acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Srbja Mannheim.

Mit erst 18 Gegentreffern verfügen die Hausherren über die stabilste Defensive der Liga, trotzdem gab es schon deftige Niederlagen. Wallstadts Trainer Michael Wagner hat als Torhüter und Trainer ebenso eine fußballerische Viernheimer Vergangenheit wie die Spieler Sebastian Wolf und Dino Smajlovic. Am vergangenen Wochenende war Wagner sogar im Waldstadion, um den nächsten Gegner zu beobachten. Die jungen Viernheimer strotzen derzeit vor Selbstvertrauen und wollen in Wallstadt mit breiter Brust auftreten. Auch Rückstände bringen das Team von Trainer Uwe Beck nicht mehr so schnell aus der Ruhe. So konnte es gegen den SV Enosis Mannheim ein 0:2 zur Pause noch in einen 4:2-Sieg umwandeln. Dabei waren auch die Stürmer effektiv, die zuvor mit den Torchancen recht großzügig umgegangen waren.

Auch in Wallstadt wollen die Blau-Grünen bestehen, ein Unentschieden wäre sicher schon ein Erfolg. Personell können die Südhessen nicht aus dem Vollen schöpfen, aber es gibt jetzt mehr Alternativen auf der Auswechselbank. JR

