Blaue gegen grüne Kicker

Bibliser Bürgermeisterwahl

Vier wollen antreten

Es bleibt bei vier Bewerbungen für die Bibliser Bürgermeisterwahl am 27. Oktober. Pünktlich um 18 Uhr am Montag, als die Bewerbungsfrist endete, schaute Henning Ameis in den Briefkästen des Rathauses nach, ob sich noch ein ...