Viernheim.Bis zum Freiwilligentag am 15. September ist es zwar noch ein Weilchen hin, die traditionelle Solidaritätsaktion wirft aber schon jetzt ihre Schatten voraus. Genau so wie der große blaue Würfel, der an der Einfahrt des Rhein-Neckar-Zentrums gestern aufgestellt wurde und von den Autofahrern, den Radfahrern, den Fußgängern und den OEG-Reisenden nicht zu übersehen ist.

Das dort zu lesende Motto „Wir schaffen was“ bringt die Sache immer noch auf den Punkt. In einem Pressegespräch vor Ort war allen Beteiligten die Vorfreude anzumerken, denn neben der ehrenamtlichen Arbeit kommt auch immer wieder jede Menge Spaß dazu. Erster Stadtrat Jens Bolze lobte die Organisatoren für deren Engagement zum Freiwilligentag 2018, denn wieder einmal wurden allein in Viernheim 29 verschiedene Projekte gemeldet.

30er-Marke im Visier

Ein besonderer Dank ging an das Rhein-Neckar-Zentrum, das auf dem Stadtplatz wieder das Abschlussprojekt ausrichtet, und damit für einen lockeren Ausklang sorgt. Bolze: „Die 30er-Marke würden wir wieder gerne knacken und auch die Teilnehmerzahl von 900, wie im vergangenen Jahr. Wer noch eine Idee hat oder sich an einem Projekt beteiligen möchte, kann sich gerne beim Amt für Kultur, Bildung uns Soziales melden“. Für Roderick Haas vom Organisationsteam „Freiwilligentag Metropolregion Rhein-Neckar“ ist es ebenfalls beeindruckend, wie gut das in der Brundtlandstadt funktioniert, und das jedes Jahr: „Dass sich die Stadt beim Freiwilligentag so stark engagiert ist nicht überall der Fall. Auch die Unterstützung durch das Centermanagement ist eine große Hilfe, gerade wenn es darum geht das Projekt bekannt zu machen und Aufmerksamkeit zu wecken. Nicht zu vergessen die vielen Vereine, Organisationen und Helfer, die diesen Tag mit Leben füllen“.