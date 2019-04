Blaugrüne Favorit bei Spiel um Kreispokal

viernheim.Die erste Herrenfußballmannschaft des TSV Amicitia Viernheim hat am heutigen Samstag die große Chance, den ersten sportlichen Erfolg seit der Fusion vor etwas mehr als zehn Jahren einzufahren. Nachdem es zuletzt stetig abwärts ging, treffen die Blaugrünen im Pokalfinale des Fußballkreises Mannheim auf den A-Ligisten TSG Rheinau und sind dabei in der Favoritenrolle. Gespielt wird auf dem Platz des SV Schriesheim. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Die Rheinauer belegen in ihrer Liga derzeit mit 31 Zählern den neunten Platz. Die Saison ist damit praktisch gelaufen und die Mannheimer können sich voll auf das Endspiel konzentrieren. Im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs hat das Team von Trainer Niki Antos schon einige höherklassige Teams besiegt. Gegen die SG Mannheim wurde in der ersten Pokalrunde mit 4:2 gewonnen.

Es folgten Siege gegen die DJK/Fortuna Edingen/Neckarhausen (7:6 nach Elfmeterschießen), beim FC Türkspor Hochstätt (3:2), beim FV Ladenburg 2 (4:2), gegen Enosis Mannheim (2:1) und gegen den FC Germania Friedrichsfeld (4:2). Am vergangenen Sonntag gab es jedoch beim VfL Kurpfalz Neckarau eine heftige 0:4-Klatsche.

In den vergangenen Wochen hat sich auch gezeigt, dass die Südhessen von Trainer Beck gerade gegen vermeintlich schwächere Teams so ihre Probleme haben. Bei den Viernheimern hofft man, dass einige zuletzt verletzte oder erkrankte Spieler wie Thomas Sturn, Tim Schörghofer, Tobias Kolb oder René Helbig wieder in die Kader zurückkehren. Von Beginn an auflaufen dürfte John Wells. Der Stürmer aus der Privatmannschaft zeigte mit drei Treffern in zwei Spielen seine Torjägerqualitäten, fällt aber auch durch Zweikampfstärke auf. Die Blaugrünen stehen in der Kreisliga Mannheim mittlerweile auf einem guten fünften Rang.

Das ursprünglich für Ostermontag terminierte Punktspiel gegen den VfB Gartenstadt 2 wurde auf Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr verlegt. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019