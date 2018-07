Anzeige

Viernheim.Am Ende war es ein verdienter 4:1-Sieg, den die erste Garnitur des TSV Amicitia im Verbandspokalspiel gegen den Ligakonkurrenten Phönix Mannheim feierte. Dabei hatten die Gäste den besseren Start erwischt, eine halbe Stunde das Geschehen bestimmt und waren auch nicht unverdient in Führung gegangen. Erst nach dem Ausgleich fanden die Hausherren zu ihrem Spiel und drehten die Partie. Verdienter Lohn ist das Erreichen der zweiten Runde, wo am kommenden Wochenende Landesligist TSV Kürnbach wartet.

Die Partie im Waldstadion begann wegen eines aufziehenden Gewitters mit mehr als einstündiger Verspätung. Außerdem wurde die Begegnung vom Hauptspielfeld auf den Kunstrasen verlegt, wohl weil sich Trainer Uwe Beck dort Vorteile versprach. Das Gegenteil war allerdings der Fall, zumindest was die ersten 30 Minuten betrifft. Da hatten die vom Viernheimer Michael Dally trainierten Gäste mehr vom Spiel, machten die Räume eng, störten früh und hatten auch gute Möglichkeiten, während die Hausherren nur hinterherliefen. Die Südhessen hatten in der Startformation gleich fünf Neuzugänge aufgeboten, womit die Anfangsschwierigkeiten zu erklären sind. Es fehlte das Spielverständnis, aber auch das Zweikampfverhalten war zunächst nicht gut genug.

Nach 32 Minuten 0:1

So konnten die routinierten Gäste in aller Ruhe ihre Angriffe vorbereiten. Logische Folge war die Führung. Dem 0:1 durch Caner Dönmez (32.) ging allerdings ein Patzer von Viernheims Torhüter Tim Kahnert voraus, der unmotiviert sein Gehäuse verlassen hatte. Aus heiterem Himmel dann der Ausgleich zum 1:1 durch Kapitän Laurenz Baaß (37.), der ein Missverständnis der Phönix-Deckung nutzte und per Kopf traf. Neuzugang Timo Endres brachte sein Team noch vor dem Halbzeitpfiff mit viel Glück sogar in Führung (42.). Nachdem der Torjäger Gästekeeper Chris Liebe umspielt hatte, wollte MFC-Kapitän Kevin Hoffmann auf der Linie klären, trat aber über den Ball. Nach der Pause konnte Baaß auf 3:1 erhöhen (54.), was die Vorentscheidung bedeutete.