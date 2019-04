Blaugrüne siegen in der Kreisklasse

viernheim.Auch das zweite Viernheimer Lokalderby in der Fußball-Kreisklasse A2 ging an die Reserve des TSV Amicitia. Die Blaugrünen hatten dabei mächtig aufgerüstet, gleich fünf Akteure des Kreisligakaders standen in der Startformation. Trotzdem erwies sich die SG Viernheim als ebenbürtiger Gegner und hätte aufgrund der starken zweiten Halbzeit ein Unentschieden verdient gehabt. Trotz Windunterstützung und guter Torchancen wollte der Ausgleich aber nicht mehr gelingen. In diesem Kellerduell ging es darum sich möglichst weit vom Tabellenende zu entfernen, denn obwohl mit Hemsbach 2 und der LSV Ladenburg schon zwei Teams abgemeldet haben kann es noch einen weiteren Absteiger geben. Letztendlich hängt es davon ab, wie viele Teams zusätzlich aus der Kreisliga herunter kommen.

Jetzt hat die Reserve der TSV Amicitia die besseren Karten den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Bei den Orangenen aus dem Familiensportpark West muss demnächst allerdings der Knoten platzen. Erste gute Ansätze waren gestern zu sehen, man muss nur seine Torchancen besser nutzen. Die Gastgeber hatten mit Kahnert, Bauer, Baaß, Schlierf und Linhoff gleich eine Handvoll U23-Kicker aus der ersten Mannschaft aufgeboten, was sich vor dem Seitenwechsel gleich bemerkbar machte.

Führung nach Freistoß

Zur Führung bedurfte es allerdings einer Standardsituation. Nach einem Freistoß stieg Timo Bauer am höchsten und köpfte unhaltbar zum 1:0 ein (6. Minute). Danach standen die beiden Torhüter Tim Kahnert und Dennis Steiner (SG) mehrfach im Mittelpunkt, konnten aber weitere Gegentreffer verhindern. Beim 2:0 sah die Defensive der Gäste aber nicht gut aus. Den Eckball von Linhoff brachte Bauer als Querschläger zurück in den Strafraum, wo Schlierf ungehindert einschießen konnte (37.). Lange währte die Freude über den Zwei-Tore-Vorsprung aber nicht. Nach einem Ballverlust der Hausherren bediente Abdelkarim Lebsir seinen Sturmkollegen Mubarik Abdikarim (40.), der auf 2:1 verkürzte. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste mutiger, drängten mit aller Macht auf den Ausgleich.

Von den Platzherren kam dagegen nur selten Entlastung, zu oft wurde der Ball in Zweikämpfen oder durch Fehlpässe verloren. Torchancen hatten sogar Seltenheitswert. Die beste Möglichkeit zur Vorentscheidung hatte Marvin Nehring, der aber an Torhüter Steiner scheiterte. Auf der Gegenseite brannte es mehrmals vor dem Kasten von Kahnert lichterloh. Die Stürmer der SG Viernheim zielten aber einfach zu schlecht oder spielten ihre Angriffe einfach nicht konsequent genug zu Ende. So mussten die gut 200 Zuschauer bis zum Schlusspfiff zittern, wobei am Ende nur der blaugrüne Anhang jubeln konnte. JR

