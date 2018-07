Anzeige

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat im badischen Verbandspokal den Landesligisten TSV Kürnbach aus dem Wettbewerb geworfen und damit für eine Überraschung gesorgt. Die Blaugrünen präsentierten sich in der Offensive als effizient und nutzten ihre Torchancen konsequent. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, waren im Abschluss aber zu harmlos.

Auch ohne den in Urlaub weilenden Trainer Uwe Beck zeigten die jungen Südhessen eine starke Vorstellung, auch wenn bei sommerlichen Temperaturen zwischenzeitlich die Luft recht dünn wurde. Da geriet sogar der komfortable 3:0-Vorsprung in Gefahr, als die Gäste innerhalb weniger Minuten auf 3:2 verkürzen konnten. Neuzugang Thomas Sturn war es schließlich, der mit seinem Treffer für die Vorentscheidung sorgte.

Nach verteiltem Start gingen die Hausherren in der 22. Minute durch Timo Endres in Führung, der seinem Gegenspieler entwischt war und das Leder unter die Latte drosch. Auch beim 2:0 (31.) war das Umschaltspiel der Blaugrünen perfekt. Nach Ballgewinn setzte Laurenz Baaß Torjäger Endres in Szene, der passte quer zurück, und der Viernheimer Kapitän musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben.