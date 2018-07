Blaugrüne verstärken Faktor Viernheim

Anzeige

Deshalb ist es gut, wenn ehemalige Jugendspieler zurückkommen“, freute sich Schmitt, der bei den Gesprächen in der Sommerpause nicht viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Es hat sich herumgesprochen, dass es in Viernheim wieder aufwärtsgeht. „25 Neuzugänge und keiner hat den Verein verlassen. Das ist sensationell“, strahlte auch Uwe Beck mit der Sonne um die Wette. Zusammen mit Zweitmannschaftstrainer Karsten Welle wird er in den kommenden beiden Wochen die Aufgebote für die Kreisliga und die A-Klasse festlegen.

Neu im Team ist Torwarttrainer Udo Begger, der einst bei Rot-Weiß Oberhausen zwischen den Pfosten stand. Beim ersten Training rollte nur der Ball. Es wurden vier Mannschaften gebildet, die ein kleines Turnier spielten.

Das wird sich aber schnell ändern, denn in dieser Woche stehen auch einige schweißtreibende Laufeinheiten rund um das Waldstadion an. Die Vorgaben für die neue Saison wurden ebenfalls verkündet. Beide Mannschaften sollen auf einstelligen Tabellenplätzen landen. Bis dahin ist es allerdings noch einige Tage hin. Nach dem Fototermin und dem kurzen Training wurde als Teambuildingmaßnahme auf der Tribüne des Waldstadions gegrillt.

Spiele der Ersten

Bisher stehen folgende Spiele für die erste Mannschaft fest: am 15. Juli (11 Uhr) bei der Spvgg. Ketsch, am 22. Juli (17 Uhr) Verbandspokalspiel gegen den MFC Phönix Mannheim, am 29. Juli bei Starkenburgia Heppenheim, am 4. August gegen den Landesligisten SV Waldhof II und am 5. August im Kreispokal gegen den Ligakonkurrenten TSG Weinheim II.

Dazu könnten weitere Pokalspiele auf Verbandsebene und im Fußballkreis Mannheim stattfinden. Die bereits vereinbarten Testspiele müssten dann ausfallen oder verlegt werden. Der weitere Weg im Verbandspokal ist bereits vorgezeichnet. Gewinnen die Blaugrünen gegen Phönix Mannheim träfe man eine Woche später auf den Sieger der Partie Türk-Gücü Sinsheim (A-Klassen) gegen den TSV Kürnbach (Landesliga). In Runde drei wartet wohl mit dem Oberligisten CfR Pforzheim das Traumlos schlechthin.

Die zweite Mannschaft, die weiterhin in der A-Klasse spielt, testet am 15. Juli (13 Uhr) bei der Spvgg. Ketsch II, am 22. Juli (15 Uhr) gegen den TSV Neckarau, am 28. Juli (13 Uhr) gegen den FV Brühl II und am 4. August (17 Uhr) gegen Olympia Neulußheim. Zudem geht in der ersten Runde des Kreispokals am 5. August zu Polizei SV Mannheim.

Neuzugänge: Ilhan Altuntas (VfL Kurpfalz Neckarau), Andreas Cali (FC Wiesloch), Ümit Erdem (SG Riedrode), Patrice Gruber (Olympia Neulußheim), Hussin Al Nemr (SG Viernheim), Jonas Gruschka, Hakan Ülker (hatten beide pausiert), Leon Klinke (VfB Olympia Lampertheim), Thomas Sturn (TSV Schönau), Dennis Bellan, René Helbig, Michelangelo Ragni, Dennis Wetzel, Andreas Tatzel (alle FV Ladenburg), Christopher Schatz, Timo Endres (beide TSG Weinheim II), Daniel Jakobi (SSV Vogelstang), Kristyan Krasnev (Sofia/Bulgarien).

Dazu kommen die Spieler Baybora Özsu, Florian Lammer, Felix Spielmann, Moritz Heer, Corbin Schäfer, Mert Kaygisiz und Radi Hammad aus der eigenen Jugend.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.07.2018