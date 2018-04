Anzeige

Viernheim.Mit Enosis Mannheim, dem LSV Ladenburg und Leutershausen kämpfen in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim noch drei Vereine um den Titel und Aufstieg. Nicht entschieden ist auch die Frage nach den Absteigern.

Der SSV Vogelstang hat bekanntlich abgemeldet und wurde auf den letzten Platz gesetzt. Ob es einen weiteren Verein trifft ist fraglich. Sollte der TSV Amicitia Viernheim für die kommende Saison keine zweite Mannschaft melden, wäre ein weiterer Platz in der A-Klasse frei, und es gäbe überhaupt keinen Absteiger. So gibt es am 22. Spieltag gleich mehrere interessante Begegnungen, darunter die Partie zwischen dem TSV Amicitia Viernheim II und dem FV Leutershausen am morgigen Sonntag um 14 Uhr.

Einheimische suchen Revanche

Beim Hinspiel hatten die routinierten Bergsträßer mit 4:1 deutlich die Nase vorn. Das würden die Blaugrünen morgen gerne korrigieren. Trainer Uwe Beck muss dabei aber wohl erneut auf die erfahrenen Akteure Daniel Limonciello und Tilo Schander verzichten und einmal mehr in der A-Jugend nach Ersatz suchen. Nach seinem Platzverweis wird auch Angreifer Miguel Angelo Ferreira Maurizio fehlen.