Blick nach Afghanistan

Viernheim.Öffentlich vor einer Kirche zu beten, ist in vielen Ländern der Erde für Christen nicht möglich. Deshalb lädt die katholische Kirche Viernheim einmal im Monat – immer am 13. – dazu ein, eine Gebetsbrücke zu den verfolgten Christen in aller Welt zu schlagen. Nach der mehrmonatigen coronabedingten Pause versammelten sich am Wochenende die Gläubigen wieder auf dem Apostelplatz.

