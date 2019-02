Blick richtet sich wieder nach unten

Viernheim.Eine zu behäbige Abwehrarbeit kostete die Handballer des TSV Amicitia vor Wochenfrist zwei Punkte. Heute Abend soll es vor eigenem Publikum gegen die SG Stutensee-Weingarten weitaus besser laufen. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

In Friedrichsfeld hatte es das Team in der vergangenen Woche nicht geschafft, gegen einen unmittelbaren Tabellennachbarn zu gewinnen und sich damit mehr Luft zu den hinteren Tabellenplätzen zu verschaffen. Dadurch muss die Mannschaft den Blick wieder nach unten richten: Im engen Mittelfeld der Tabelle zählt ab jetzt jeder Punkt.

Zwischen Platz sechs und Rang zwölf liegen nur zwei Zähler. Viernheim liegt mit 15:21 Punkten auf Platz neun und damit genau in der Mitte der derzeit gefährdeten Vereine. Noch einen Punkt hinter dem TSV Amicitia rangiert die SG Stutensee-Weingarten, die also ebenfalls den Abstieg abwenden muss.

Deutliche Niederlage im Hinspiel

Die Gegner werden mit der notwendigen Einstellung anreisen, zusätzliche Motivation dürfte bei den Viernheimern die Erinnerung an das Hinspiel bringen: In der Vorrunde hatte die SG die Partie mit einem 34:26-Kantersieg eindeutig für sich entschieden. Solch ein Ergebnis wollen die Herren 1 natürlich nicht noch einmal erleben und die Punkte möglichst in Viernheim behalten. Trainer Frank Herbert kann fast aus dem Vollen schöpfen: Holger Hubert ist nach seiner Erkältung wieder fit, auch Pal Megyeri und Jannik Geisler haben ihre Blessuren überwunden. Lediglich Marcel König ist angeschlagen. Frank Herbert wird also eine schlagkräftige Formation aufbieten können.

Die Damen und die Herren 2 haben ein spielfreies Wochenende, dafür hat die dritte Herrenmannschaft ein Heimspiel. Morgen um 18 Uhr kommt die LSV Ladenburg in die Rudolf-Harbig-Halle. Nach der Niederlage in Friedrichsfeld ist der Vorsprung des Viernheimer Tabellenführers auf vier Punkte geschrumpft. Geringer soll der Abstand nicht werden, deshalb peilen die Viernheimer diesmal einen Sieg an. Mit der LSV kommt ein Gegner, der zurzeit im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist.

Vor den Herren 3 sind drei Jugendmannschaften in der Rudolf-Harbig-Halle im Einsatz. Um 13 Uhr trifft die männliche D-Jugend auf den TSV Birkenau. Die C-Jugend empfängt um 14.30 Uhr die PSV Knights aus Heidelberg. Die männliche B-Jugend hat um 16.15 Uhr die SG Horan zu Gast. Als einziges TSV-Amicitia-Team muss die E-Jugend auswärts ran, sie spielt heute um 12 Uhr bei der HG Saase. su

