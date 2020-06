Blocksberg-Musical fällt aus

Viernheim.. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Vorgaben der Bundesregierung hat die Sparkassenstiftung Starkenburg sämtliche Veranstaltungen ihres Jahresprogramms abgesagt. Die Sicherheit und Gesundheit der Konzert- und Theaterbesucher sowie der Organisatoren habe höchste Priorität, heißt es in einer Pressemitteilung. In Viernheim war am 20. September die Aufführung des Musicals „Bibi Blocksberg: Alles wie verhext“ geplant.

Eintrittskarten können bis Ende September zurückgegeben werden. Der Kartenpreis wird komplett erstattet. Die Rückgabe ist in einem Brief oder per Mail an stiftung@sparkasse-starkenburg.de möglich. Die erworbenen Karten sollen dafür gescannt und mit dem Namen des Kontoinhabers sowie der IBAN versehen werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.06.2020