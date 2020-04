Blühende „Kraftpakete“

Viernheim.Hunderte Buschwindröschen können Spaziergänger derzeit im Wald nordwestlich des Bonanza-Spielplatzes entdecken. „Die Frühblüher kommen in Viernheim nur an dieser Stelle vor und brauchen ganz bestimmte Voraussetzungen zum Wachsen“, erklärt Peter Dresen vom Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Die Pflanze, die auch Anemone genannt wird und aus bis zu hundert einzelnen Trieben besteht, braucht feuchten Boden und Halbschatten. Ende April verliert sie bereits wieder ihre Blüten und Blätter – nur die Wurzeln bleiben zurück. Sie seien ein „wahres Kraftpaket der Natur“, sagt Dresen, „weil sie in nur wenigen Wochen die Nährstoffe fürs ganze Jahr aufnehmen können“. Diese müssen dann für elf Monate ausreichen, bis sich das nächste weiße Blütenmeer zwischen dem braunen Buchenlaub erhebt. cao

