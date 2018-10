Blühende Pflanzen wichtig

Viernheim.„Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ – ein Kinderlied, das in der heutigen Zeit nur noch selten zu hören ist. Genauso wie diese nützlichen Insekten immer seltener zu sehen sind. „Bienensterben“ lautet das Schlagwort, mit dem die Naturschützer auf Folgen für die Menschheit hinweisen. Wie man den fleißigen Bestäubern und Honigproduzenten helfen kann, darüber informierte Cornelis Hemmer von der Stiftung Mensch & Umwelt.

Jeder Einzelne könne seinen Beitrag dazu leisten und quasi vor der eigenen Haustür damit beginnen. Schuld am Rückgang der Insektenpopulation seien „pflegeleicht“ gestaltete Gärten, die Versiegelungen von privaten Flächen, leicht zu bewirtschaftende Beete im öffentlichen Bereich am Straßenrand und in Parks, die wenig Kosten verursachen, und Pflanzen, die keine Blüten haben und keinen Nektar liefern.

Kooperationen notwendig

Die Aktion „Deutschland summt!“ wurde in der Brundtlandstadt unter dem Namen „Viernheim summt“ vom Umweltverein Kompass aufgegriffen und zusammen mit dem stätischen Brundtlandtbüro und den Jungsozialisten (Jusos) konzeptionell umgesetzt.

Auch für Hemmer ist es wichtig, dass die Probleme nur durch Kooperationen und umfangreiche Informationen bekämpft werden können. In diesem Jahr war der Rückgang der Bienen, der Schmetterlinge, ja der gesamten Insekten wieder deutlich zu spüren. Einige Naturfreunde in Viernheim haben bereits vor zwei Jahren begonnen, Wildblumenbeete oder sogar ganze Felder insektenfreundlich anzulegen. Dazu zählen die Pflanz- und Saataktionen, für die geeignete Samen kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.

Zur Infoveranstaltung waren zahlreiche Naturfreunde gekommen, auch um sich beraten zu lassen und Fragen zu stellen. Darunter waren mehrere Hobbyimker, deren Zahl in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Selbst in den Innenstädten werden mittlerweile Bienenkörbe auch auf Hochhäusern aufgestellt. Dazu bedarf es bienenfreundlicher Gärten – aber selbst auf dem Balkon können die passenden Pflanzen angebaut werden, so Hemmer.

„Jede heimische Pflanze bietet etwa zehn heimischen Tierarten Futter. Von der Eberesche profitieren beispielsweise über 70 Tiere wie Vögel, Füchse, Käfer, Mäuse, Rehe und natürlich auch Honigbienen“, ließ Hemmer die Viernheimer wissen. Bienenfreunde lernten an diesem Abend auch ein paar der mehr als 560 verschiedenen Wildbienenarten kennen und erfuhren etwas über deren Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018