Viernheim.„Erziehung im Wandel der Zeit“ lautete das Thema der großen Geburtstagsfeier der evangelischen Kindertagesstätte Kleeblatt, die seit nunmehr 50 Jahren besteht. Die Kinder stellten die bedeutenden Merkmale mehrerer Jahrzehnte dar – angefangen von den wilden 68ern mit den Blumenkindern über die Zeit neuer pädagogischer Ausrichtung bis hin zu den aktuellen Kinderkrippen. Die jungen Akteure erhielten für ihre Darbietungen viel Beifall.

Kita-Leiterin Elisabeth Wurzel und Erzieherin Manuela Holz machten mit einem Tanz zu dem Lied „Singing In The Rain“ auf ein Loch im Dach der Einrichtung aufmerksam. Natürlich durfte die Geburtstagstorte nicht fehlen. Als sämtliche Kerzen ausgeblasen waren, konnten die Kinder mit ihren Familien die Kindertagesstätte erkunden und sich an den zahlreichen Spielstationen die Zeit vertreiben. Außerdem gab es einen Luftballonwettbewerb und ein Kasperletheater mit lebensgroßen Puppen.

Zuvor hatten einige Ehrengäste zum runden Geburtstag gratuliert. Dekan Arno Kreh lobte die Arbeit des Kleeblatt-Teams: „Die Kita hat sich über die Jahre stets den zahlreichen Veränderungen angepasst und den Kindern in den ersten Lebensjahren christliche Werte vermittelt. Hier hätte ich gerne auch meine Kinder untergebracht.“