Brand zerstört Scheune

Viernheim.Wegen eines Scheunenbrands in der Hofmannstraße gingen am Sonntag gegen 19.30 Uhr gleich mehrere Notrufe ein. Wie die Polizei mitteilte, war das Gebäude mit einer Grundfläche von etwa 20 mal 20 Metern bereits voll in Brand, als die Feuerwehr eintraf. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden eine Rundfunkwarnmeldung und eine Katwarn-Meldung abgesetzt. Das Feuer war bei Redaktionsschluss aus, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Viernheim, die Messeinheit des Kreises Bergstraße aus Bürstadt und der Kreisbrandinspektor, insgesamt 37 Personen, und ein Rettungswagen. Das Ordnungsamt der Stadt Viernheim war mit vier Mitarbeitern vor Ort. Eingesetzt waren außerdem zwei Streifen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Messeinheit hat keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 000 Euro geschätzt.

In der Scheune waren unter anderem ein Oldtimer und ein Motorroller abgestellt. Ein benachbarter Rohbau hat vermutlich nur Rußanhaftungen davongetragen. Angaben zur Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen. Weitere Ermittlungen sollen am Montag die Brandermittler der Kriminalpolizei Bergstraße übernehmen. Zeugen sollten sich unter Telefon 06206/94 400 melden. pol

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020