Brandmeldealarm wegen Essen

Viernheim.Zu einem Brandmeldealarm ist die Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach Mitternacht in die Theodor-Heuss-Allee gerufen worden. Ein Nachbar hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Wohnung über sich einen Rauchmelder gehört und die Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus, Rettungsdienste und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Dort stellte sich heraus, dass lediglich Essen auf dem Herd angebrannt war. Die Bewohnerin hat nach Angaben des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Daniel Werner nicht mehr selbst die Tür öffnen können, die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Die Frau wurde aus gesundheitlichen Gründen vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. bur

