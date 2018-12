viernheim. Die Arbeit der Feuerwehr gelungen in Szene setzen und dabei auch noch Gutes tun - das ist das Anliegen der Viernheimer Brandschützer in diesem Jahr. Für ihren ersten professionell aufgemachten Hochglanz-Kalender posierten Feuerwehrleute samt Gerät an zwei Fototagen.

Die Auflage betrage 250 Stück, sagt Feuerwehrmann Uwe Bader, der die Arbeit an dem Feuerwehr-Kalender

...